Ciclista belga transgênero impedida de competir vence processo contra UCI por discriminação

O processo, que correu no Tribunal Civil de Bruxelas, remonta a 2023, quando esta ciclista teve sua licença revogada e foi notificada de sua exclusão das competições femininas com base em um novo regulamento da UCI.

A Justiça da Bélgica deu ganho de causa a uma ciclista transgênero que abriu um processo por discriminação contra a União Ciclística Internacional (UCI) depois de ter sido impedida de participar de competições femininas, de acordo com uma ordem de medidas provisórias divulgada nesta terça-feira (22).

Na época, a UCI questionava a suposta vantagem das mulheres transgênero nas competições pelo fato de terem passado pela puberdade como homens. Em julho de 2023, a organização impôs que, para participar na categoria feminina, atletas transgênero teriam que comprovar que "iniciaram sua transição antes da puberdade ou, em todo caso, antes dos 12 anos". Além disso, foi mantida a exigência de manter um nível muito baixo de testosterona.

A denunciante, nascida com o sexo masculino em 1974, iniciou sua transição de gênero depois dos 40 anos e considerou essa medida, que levou à sua exclusão, como uma discriminação.

Em um auto com a data de 10 de julho, o tribunal decidiu a favor da ciclista, avaliando sua ação contra a UCI como admissível e bem fundamentada.

Este capítulo do regulamento médico da UCI sobre as "regras de elegibilidade para atletas transgêneros" estabelece "uma discriminação sem precedentes" na lei belga, de acordo com um decreto sobre a igualdade entre homens e mulheres de dezembro de 2008, concluiu o tribunal.