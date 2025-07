Chefe da ONU pede que setor de IA lidere transição energética

No entanto, estima-se que este número mais que dobre até 2030, alcançando cerca de 945 TWh, equivalente ao consumo anual de eletricidade do Japão atualmente.

Um relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena, na sigla em inglês), também publicado nesta ocasião, mostra que as energias renováveis são a opção mais competitiva em termos de custos.

Em 2024, mais de 90% das novas instalações industriais renováveis forneciam eletricidade "mais barata do que as alternativas mais econômicas baseadas em combustíveis fósseis", indica.

No entanto, embora as energias renováveis, lideradas pela energia fotovoltaica, tenham experimentado um crescimento recorde em 2024, com 582 gigawatts instalados, o desenvolvimento de infraestrutura e as conexões à rede "não acompanham o mesmo ritmo", apontou Guterres.