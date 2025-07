Bolsonaro não descumpriu ordem judicial sobre redes sociais, dizem advogados

A defesa de Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira (22) que o ex-presidente tenha descumprido uma ordem judicial para não se manifestar nas redes sociais, após o ministro Alexandre de Moraes alertar para a possibilidade de decretar a sua prisão imediata.

Bolsonaro é alvo de medidas cautelares por suposta obstrução da justiça relacionada com seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre outras restrições, ele foi proibido de usar as redes sociais e também foi vetada a divulgação de intervenções públicas do ex-presidente (2019-2022) por terceiros.