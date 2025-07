Artista de Gaza borda a 'dor' da guerra em Paris

"Antes da guerra, eu costumava bordar para ocasiões felizes, mas hoje eu costuro minha dor", diz Maha al Daya, com agulha e linha na mão, enquanto as notícias de Gaza ecoam ao fundo de seu estúdio em Paris.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ponto a ponto, essa artista de 41 anos de idade bordou os traços do conflito. Em materiais de cores opacas, ela escreve mensagens em árabe com linha de lã preta, como "Pare o genocídio", ou marca as áreas devastadas em um mapa de Gaza com linha vermelha.

Há mais de 21 meses, Israel vem realizando uma ofensiva devastadora nesse território palestino, em retaliação ao ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023 em solo israelense.

A ação do comando palestino resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Em Gaza, com seus dois milhões de habitantes atolados em um desastre humanitário, as operações israelenses deixaram mais de 59.000 pessoas mortas, incluindo a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.