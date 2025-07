Arqueólogos descobrem no Peru mural pré-hispânico de mais de 3 mil anos

O mural policromo, com figuras de ambos os lados e pigmentos originais, fica dentro de um templo do sítio arqueológico Huaca Yolanda, na região La Libertad, cerca de 580 km ao norte de Lima.

Arqueólogos peruanos anunciaram nesta terça-feira (22) a descoberta de um mural pré-hispânico de mais de 3.000 anos em um centro cerimonial no norte do país.

"Descobrimos de forma inesperada um mural intacto de 3 mil a 4 mil anos de antiguidade com características bastante únicas para a arqueologia peruana", disse à AFP a arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica do Peru.

Peixes, estrelas, redes de pesca e plantas compõem as figuras do mural de adobe de mais de cinco metros de comprimento e dois de altura descoberto recentemente.

"Este mural tem um desenho tridimensional, com decorações e cores azul, vermelho, amarelo e preto. Nunca havíamos encontrado uma iconografia ou imagens desse tipo", destacou a diretora da pesquisa. "A descoberta é importante pelo fato de ser um monumento de mais de 3 mil anos que mostra a riqueza histórica e cultural das populações do Peru."

As figuras do mural revelam um simbolismo profundo das antigas culturas pré-incas. Ana Cecilia ressaltou que a área enfrenta uma ameaça constante devido à expansão agrícola sobre os vestígios arqueológicos, que afeta a preservação do sítio.