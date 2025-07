Starmer: 'Fizemos muito progresso na relação com UE'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que foi realizado "muito progresso" na relação com a União Europeia (UE), mas que ainda existem outros setores que as partes podem avançar, sem dar mais detalhes, ao testemunhar para o Comitê de Ligação da Câmara dos Comuns britânica, nesta segunda-feira.

Na ocasião, ele ressaltou, em especial, o fortalecimento da união com a França e Alemanha, que, ao lado dos britânicos, formam o E3. Neste mês, Starmer recebeu o presidente francês, Emmanuel Macron, e encontrou o chanceler alemão, Friedrich Merz.