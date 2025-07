Sheinbaum questiona sanções dos EUA às companhias aéreas mexicanas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, questionou as sanções às companhias aéreas mexicanas nesta segunda-feira (21), anunciadas pelo governo dos Estados Unidos em retaliação aos supostos impactos aos voos comerciais americanos no sistema aeroportuário local.

No sábado, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos acusou as autoridades mexicanas de práticas anticompetitivas ao rescindir as faixas horárias de permissão de voo das companhias aéreas americanas e obrigá-las a transferir suas operações de carga para um terminal nos arredores da Cidade do México.