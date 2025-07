Rússia descarta avanços diplomáticos rápidos com a Ucrânia

Essas declarações foram feitas depois que o governo do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, propôs, no sábado, que a Rússia organizasse uma terceira rodada de negociações de paz esta semana, após duas reuniões sem resultados em maio e junho em Istambul.

No entanto, o Kremlin declarou no início deste mês que está disposto a continuar as negociações com a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à Rússia 50 dias para chegar a um acordo de paz ou enfrentar sanções.

- Novos ataques noturnos -

A Rússia lançou uma nova salva de mísseis e drones na Ucrânia durante a noite. Segundo a Força Aérea ucraniana, 426 drones e 24 mísseis russos foram lançados, causando danos principalmente nas regiões de Ivano-Frankivsk (oeste), Kharkiv (nordeste) e Kiev. Todos os mísseis e 403 drones foram neutralizados, afirmou.