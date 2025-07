Relatório denuncia abusos contra imigrantes detidos nos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre outras medidas, seu governo designou alguns imigrantes como "inimigos estrangeiros", realizando deportações aos seus países de origem, negando a possibilidade de solicitar asilo à maioria e ampliando o uso de um processo acelerado de expulsão.

Além disso, uma lei aprovada desde que Trump retornou ao poder em janeiro obriga o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) a prender todos os migrantes acusados de uma série de crimes.

O relatório divulgado nesta segunda-feira pelas organizações HRW, Americans for Immigrant Justice e Sanctuary of the South, denuncia abusos em três instalações na Flórida: o Krome North Service Processing Center (Krome), o Broward Transitional Center (BTC) e o Federal Detention Center (FDC) em Miami.

No documento, Chauhan e Pedro descreveram uma transferência em abril em que foram detidos junto com dezenas de homens em uma cela durante a madrugada "com os pés algemados e as mãos amarradas atrás das costas". "Eles foram então deixados na sala por horas", afirma o relatório.