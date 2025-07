Petróleo registra leve queda entre sanções e tarifas

As cotações do petróleo recuaram ligeiramente nesta segunda-feira (21), com os investidores ainda divididos sobre qual direção seguir após o reforço das sanções europeias ao petróleo russo, em um mercado debilitado pelas incertezas comerciais.

Assim, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,10%, para 69,21 dólares. Já seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, caiu 0,21%, para 67,20 dólares.