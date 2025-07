Petição na França contra retorno de criticado pesticida soma 1,2 milhão de assinaturas

A chamada "lei Duplomb", nomeada em homenagem ao senador conservador que a promoveu, reautoriza o uso de acetamiprida, um pesticida conhecido por sua toxicidade para polinizadores, como as abelhas.

Sua presidente, Yaël Braun-Pivet, declarou no fim de semana que é a favor da realização de um debate a partir de setembro, mas, se fosse esse o caso, o conteúdo da lei não seria reexaminado.

O número ultrapassa em muito o mínimo de meio milhão de pessoas a partir do qual a Assembleia Nacional pode decidir organizar um debate em sessão pública.

Uma posição reforçada nesta segunda-feira pelo senador Laurent Duplomb, do partido Les Républiques (LR). "Este debate ocorrerá na Assembleia Nacional, mas em nenhuma circunstância a lei será editada", disse Duplomb à rádio RMC, acrescentando que o texto havia se tornado alvo de uma campanha de "demonização".

Os produtores de beterraba-sacarina alegam que, de outra forma, não têm como proteger eficazmente suas culturas e temem a concorrência desleal das importações de açúcar produzido com a ajuda de pesticidas proibidos na França.

A reintrodução foi reivindicada pelos dois maiores sindicatos de agricultores do país, o FNSEA e o Coordenação Rural.

O texto de compromisso acordado prevê uma reintrodução "para enfrentar uma ameaça grave que coloca em risco a produção agrícola", sem limite de tempo, mas com uma cláusula de revisão ao final de um período inicial de três anos e, depois, anualmente.

O retorno dos neonicotinoides, particularmente tóxicos para as abelhas, tem sido amplamente criticado por apicultores, órgãos públicos de gestão de recursos hídricos e cientistas, que alertam para a persistência destas substâncias no ambiente, com os consequentes riscos para a saúde.

Após a decisão do Conselho Constitucional, o presidente francês, Emmanuel Macron, pode sancionar a lei ou solicitar uma segunda deliberação sobre o texto.