Marchand, campeão olímpico, vai focar no medley no Mundial de Natação

O nadador francês Léon Marchand não participará de duas das quatro provas que lhe renderam o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024, no Mundial de Singapura, para desafiar o recorde mundial dos 200m medley, anunciou o presidente do seu clube nesta segunda-feira (21).

Marchand vai estrear no Mundial de Natação no dia 30 de julho, com as eliminatórias dos 200m medley, e a final no dia seguinte.

