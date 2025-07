Justiça inglesa nega recurso contra projeto de ampliação de da sede Wimbledon

O Tribunal Superior de Londres negou nesta segunda-feira (21) um recurso apresentado pelos opositores ao projeto de expansão da sede do torneio de tênis de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Os organizadores do tradicional torneio, cuja fase de qualifying é disputada em Roehampton, a vários quilômetros de Wimbledon, querem realizar esses jogos no All England Club.

Para isso, pretendem construir 38 novas quadras e um estádio com capacidade para 8 mil pessoas em um antigo campo de golfe localizado em um parque em frente à sede. Esse projeto, que praticamente triplicaria a área do complexo de tênis do All England Club, tem a oposição da Save Wimbledon Park (SWP), uma sociedade que contestou judicialmente a autorização urbanística concedida em 2024 à organização do torneio pela administração área metropolitana da Grande Londres. Segundo os advogados da SWP, a autorização é "irracional" e descumpre algumas restrições de uso do parque onde será construída a expansão, mas esses argumentos foram rejeitados nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior. Em comunicado, a SWP descreveu a decisão como "decepcionante", mas manifestou que "continuará lutando" e tentará interpor novo recurso.