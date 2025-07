Israel ataca alvos rebeldes no porto iemenita de Hodeida

O Exército israelense bombardeou nesta segunda-feira (21) o porto iemenita de Hodeida, controlado pelos rebeldes huthis, anunciou o ministro da Defesa, Israel Katz.

Há vários meses, o Exército de Israel executa ataques aéreos contra áreas rebeldes no Iêmen, incluindo Hodeida, em resposta aos lançamentos de mísseis e drones a partir do país. Os rebeldes alegam atuar em solidariedade com os palestinos de Gaza.