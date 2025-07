Irã confirma reunião com potências europeias sobre o programa nuclear

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma fonte diplomática alemã informou que Berlim, Paris e Londres prosseguiam "trabalhando intensamente (...) para encontrar uma solução diplomática duradoura e verificável para o programa nuclear iraniano" e que pretendiam ter uma reunião no final da semana.

"O Irã demonstrou que é capaz de resistir (aos ataques), mas sempre esteve disposto a uma diplomacia real, recíproca e de boa-fé", afirmou no domingo o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi.

Nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã elevou o tom contra as três potências europeias, que Baghai acusou pelo fracasso do acordo de 2015.

"As partes europeias foram culpadas e negligentes na aplicação do acordo nuclear", declarou o porta-voz da diplomacia. Paris, Londres e Berlim ameaçam restabelecer as sanções da ONU contra o Irã, como permite o acordo, acusando Teerã de violar seus compromissos nucleares.