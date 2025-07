Homem morre após ser puxado pelo colar por uma máquina de ressonância magnética nos EUA

Um homem foi puxado para dentro de uma máquina de ressonância magnética depois de entrar na sala com uma grande corrente de musculação em volta do pescoço e morreu na cidade da Westbury, no condado de Nassau, em Nova York, de acordo com a polícia local.

Keith McAllister, de 61 anos, entrou em uma sala de ressonância magnética enquanto a sua esposa, Adrienne Jones-McAllister, fazia um exame na tarde de quarta-feira, 16, no Nassau Open MRI. A forte força magnética da máquina o atraiu pela corrente metálica em seu pescoço, de acordo com um comunicado do Departamento de Polícia do Condado de Nassau. Ele morreu na tarde de quinta-feira, 17.