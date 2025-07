Governo dos EUA divulga arquivos sobre assassinato de Martin Luther King Jr.

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira (21) "mais de 230 mil páginas" de arquivos classificados sobre o assassinato de Martin Luther King Jr., apesar das preocupações da família do líder dos direitos civis.

Em 23 de janeiro, Trump ordenou por decreto a divulgação de arquivos do governo sobre os assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy e de seu irmão Robert F. Kennedy (revelados em março), além do de Martin Luther King Jr., morto em 1968.