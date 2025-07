Ex-jogador inglês Paul Gascoigne é hospitalizado após se sentir mal em casa

Ele foi levado às pressas ao hospital por seu motorista e assistente pessoal, Steve Foster, que o encontrou inconsciente em sua casa em Dorset, um condado no sudoeste da Inglaterra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Paul está no hospital, o melhor lugar possível para ele no momento", disse Foster ao jornal britânico The Sun, acrescentando que o ex-jogador "agradece a todos pelo apoio que recebeu" desde a sua internação.

Gascoigne, que ao longo da carreira defendeu Newcastle, Tottenham, Lazio e Glasgow Rangers, entre outros clubes, teria sido inicialmente internado na UTI após sofrer um desmaio na sexta-feira, antes de ser transferido para outra unidade, onde seu estado de saúde é considerado estável.

Ícone da seleção inglesa nos anos 1990, "Gazza", como é chamado, sofre há muito tempo com o alcoolismo e depressão e vem tendo de uma série de problemas de saúde nos últimos anos.

Em 2020, ele declarou em entrevista ao jornal Daily Mirror que gastou 20 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 150 mil na cotação atual) em remédios para se tratar contra o vício em bebidas alcoólicas. No ano passado, se descreveu como um "bêbado triste" e revelou que mora no quarto de hóspedes de seu agente.