Dois representantes talibãs colaborarão na Alemanha com expulsões para o Afeganistão

A Alemanha não reconhece o Talibã como o governo legítimo do Afeganistão, mas está em “contato técnico” com eles para administrar as expulsões, possibilitadas pela mediação do Catar.

O porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, disse que “no âmbito das conversas com os talibãs, foi acordado que dois representantes da administração afegã seriam integrados” às missões diplomáticas do Afeganistão na Alemanha.

Mais tarde, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores confirmou à AFP que os dois enviados chegaram à Alemanha no fim de semana.

“Eles estão seguindo o procedimento normal de registro antes de começar a trabalhar”, disse a mesma fonte.