O concerto do renomado maestro russo pró-Putin Valery Gergiev, agendado para 27 de julho em um festival perto de Nápoles, Itália, foi cancelado, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira(21).

O também diretor do Teatro Bolshoi de Moscou e amigo do presidente russo Vladimir Putin participaria do festival "Un'Estate da Re" ("Verão de um Rei"), no Palácio de Caserta, antiga residência real dos Bourbons.