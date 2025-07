Casa Branca toma represálias contra Wall Street Journal por caso Epstein

A Casa Branca excluiu nesta segunda-feira (21) o The Wall Street Journal (WSJ) de um grupo de jornalistas que cobrirão a próxima visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Escócia, após o jornal ter atribuído a ele uma mensagem de aniversário destinada a Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais.

Tudo isso ocorre em meio a pressões vindas de suas próprias bases, que acusam seu governo de encobrir detalhes do caso Epstein, encontrado morto em sua cela antes do julgamento, para proteger as elites.

O caso ameaça dividir a ala mais conservadora de seu movimento "Make America Great Again" ("Faça a América Grande de Novo"), mais conhecido por sua sigla em inglês MAGA.

"Como confirmou o tribunal de apelações, o Wall Street Journal ou qualquer outro meio de comunicação não tem garantia de acesso especial para cobrir o presidente Trump no Salão Oval, a bordo do Air Force One e em seus espaços de trabalho privados", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Devido à conduta falsa e difamatória do Wall Street Journal, eles não estarão entre os treze meios de comunicação a bordo", acrescentou.