Após Matheus Cunha, Manchester United contrata atacante Bryan Mbeumo

De acordo com a imprensa especializada, os 'Red Devils' teriam desembolsado US$ 87 milhões (cerca de R$ 484,3 milhões pela cotação atual) para contar com o atacante de 25 anos, que estava no Brentford desde 2019.

O Manchester United deu continuidade nesta segunda-feira (21) à reconstrução de seu ataque, que fracassou na temporada passada, com a contratação do franco-camaronês Bryan Mbeumo, autor de 20 gols pelo Brentford na temporada 2024-2025 da Premier League.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ponta-direita que também é capaz de atuar como centroavante, Mbeumo teve sua melhor temporada no clube londrino, com 20 gols e oito assistências em 38 partidas do Campeonato Inglês.

Ele tinha apenas uma temporada restante de contrato com os 'Bees', onde formou uma dupla letal com Yoane Wissa.

Mbeumo é o segundo reforço do Manchester United nesta janela do verão europeu, depois do centroavante brasileiro Matheus Cunha, comprado por cerca de US$ 86 milhões (R$ 478,7 milhões) do Wolverhampton.

O time do norte da Inglaterra foi severamente prejudicado por sua ineficiência no ataque na temporada passada, que terminou com desastrosos 44 gols em 38 partidas, sua pior marca desde a criação da Premier League em 1992.