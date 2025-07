Taxa de fertilidade na Alemanha continua em queda

No ano passado, cerca de 677 mil bebês nasceram na Alemanha, 2% a menos do que em 2023. Mães de origem estrangeira têm mais filhos, mas até mesmo nesse grupo o número de nascimentos está em queda.O número médio de nascimentos por mulher na Alemanha voltou a cair no ano passado. Segundo o Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis), a taxa de fertilidade em 2024 foi de 1,35, 2% a menos que no ano anterior, quando a taxa foi de 1,38. No ano passado, nasceram na Alemanha 677.117 crianças, contra 692.989 em 2023. No entanto, o declínio desacelerou se comparado com as quedas registradas em 2022 e 2023, quando o índice caiu 8% e 7%, respectivamente. A taxa de 1,35 é a mais baixa desde 2006, quando esse índice caiu para 1,33. A estatística variou entre os estados da Alemanha. A mais baixa foi de 1,21 em Berlim, e a mais alta de 1,42, na Baixa Saxônia. Nos estados do Leste, a taxa de 1,27 filhos por mulher foi significativamente menor do que nos estados do Oeste, com 1,38. O declínio, no entanto, foi observado em todos os estados, com o mais acentuado registrado na Turíngia, no leste, com 1,24 (queda de 7%). O menor declínio ocorreu em Baden-Württemberg, no sul, com 1,39 (queda de 1,0%). Taxa menor entre mulheres com cidadania alemã Entre as mulheres com cidadania alemã, a taxa de fertilidade foi de 1,23 filhos, sendo que uma baixa em nível semelhante foi medida pela última vez há quase 30 anos, em 1996. Naquele ano, a média era de 1,22 filhos por mulher. Ainda assim, segundo o Destatis, o declínio anual também desacelerou entre as mulheres com cidadania alemã. Entre as mulheres com cidadania estrangeira, a taxa de fertilidade foi de 1,84 (queda de 2%). Segundo a agência de estatísticas, a taxa de fertilidade entre as estrangeiras tem diminuído quase continuamente desde 2017. A taxa de fertilidade também vem caindo em nível europeu. Dados disponíveis até 2023 mostram que a taxa continuou a diminuir na maioria dos estados da União Europeia (UE) em comparação com o ano anterior. Naquele ano, o índice para todos os 27 Estados-membros da UE era, em média, de 1,38 filhos por mulher, sendo que dez anos antes era de 1,51. Alemanha em linha com a média da UE A Alemanha estava em linha com a média europeia em 2023, ano em que a maior taxa de fertilidade foi registrada na Bulgária, com 1,81 filhos por mulher. As menores taxas de fertilidade ocorreram em Malta, com 1,06, e na Espanha, com 1,12 filhos por mulher. Em 2024, a idade média das mães ao nascimento do primeiro filho na Alemanha era de 30,4 anos, enquanto a dos pais era de 33,3 anos. "Nos últimos dez anos, os pais tenderam a envelhecer na época do nascimento do primeiro filho", explicou o Destatis. Em 2015, as mães tinham em média 29,7 anos e os pais 32,8 anos. rc/jps/ra (DPA, Reuters) Erramos: Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, os números citados dizem respeito à taxa de fertilidade – número médio de filhos por mulher – e não à taxa de natalidade – número de nascidos vivos por 1.000 habitantes. A informação foi corrigida. Pedimos desculpas pelo erro.