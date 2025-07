Sinner e Djokovic desistem do Masters 1000 de Toronto

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic desistiram de participar do Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 27 de julho, anunciaram os organizadores do torneio neste domingo (20).

De acordo com o comunicado, Sinner e Djokovic não vão participar para "se recuperarem depois de Wimbledon".