Primeiros resultados indicam novo revés eleitoral para primeiro-ministro do Japão

Os primeiros resultados das eleições ao Senado no Japão apontam neste domingo (20) para um novo revés da coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que pode deixar o cargo em meio à pressão da inflação e ao crescimento do populismo de direita anti-imigração.

Nas eleições deste domingo, estavam em disputa 125 dos 248 assentos da câmara alta. A coalizão governista precisava conquistar 50 cadeiras para manter a maioria, mas a aliança entre o PLD e o partido aliado Komeito obteve apenas 41, segundo projeções da Nippon TV e da TBS baseadas em pesquisas de boca de urna.

Trata-se de mais um golpe para Ishiba, que havia convocado eleições gerais antecipadas em outubro na esperança de consolidar seu poder, apenas um mês após se eleger primeiro-ministro. Na ocasião, o PLD obteve seu pior resultado em 15 anos e a coalizão perdeu a maioria absoluta na câmara baixa, passando a depender de negociações com a oposição.

Nos últimos dias, pesquisas de opinião já apontavam para uma possível derrota do governo no Senado, em meio à insatisfação da população com o aumento dos preços, especialmente do arroz.

"Ishiba pode ser obrigado a renunciar", afirmou Toru Yoshida, professor de ciência política da Universidade Doshisha. O Japão pode "entrar em uma dimensão desconhecida, com o governo em minoria tanto na câmara baixa quanto na alta — algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial", alertou.