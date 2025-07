Fotos de nudez geradas por IA alimentam onda mortal de chantagem digital

Após o suicídio de um adolescente em Kentucky, no sul dos Estados Unidos, os pais descobriram que ele havia recebido mensagens de texto ameaçadoras exigindo US$ 3 mil (R$ 16 mil) para eliminar uma imagem sua nu, gerada por inteligência artificial (IA).

Segundo a Internet Watch Foundation (IWF), do Reino Unido, especializada no combate à exploração sexual online, as imagens produzidas com IA podem ser "suficientemente convincentes para causar danos, às vezes tão graves quanto imagens reais".

A fundação identificou a existência de um "manual para pedófilos" que incentiva o uso de sites de nudez para gerar conteúdo com o objetivo de chantagear menores. O autor afirma ter conseguido extorquir meninas de 13 anos.

Essas ferramentas geram lucro. Uma análise de 85 sites que vendem serviços de nudez estima que esse mercado pode movimentar até 36 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 200 milhões).