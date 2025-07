Drusos retomam controle da cidade síria de Sweida

Bakr ALKASEM e Shadi AL DUBAISI, com Acil TABBARA em Damasco e Layal ABOU RAHAL em Beirute

Bakr ALKASEM e Shadi AL DUBAISI, com Acil TABBARA em Damasco e Layal ABOU RAHAL em Beirute Autor

Os combatentes drusos repeliram neste sábado (19) os grupos armados rivais da cidade de Sweida, no sul da Síria, depois que o governo do país árabe anunciou um cessar-fogo para tentar interromper um ciclo de violência que deixa 940 mortos em menos de uma semana.

No entanto, os combates continuam no restante da província de Sweida, entre os drusos, por um lado, e beduínos e integrantes de forças tribais sunitas vindos de outros pontos do país pelo outro, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).