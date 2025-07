CEO de empresa dos EUA renuncia após vídeo viral em show do Coldplay

O diretor-executivo de uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos renunciou ao cargo no sábado (19) depois que um vídeo em que aparece abraçado com uma suposta colega de trabalho durante um show do Coldplay viralizou nas redes sociais como um flagrante de infidelidade.

“Uh oh! Ou eles estão tendo um caso ou são só muito tímidos”, brincou Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Tudo começou na quarta-feira, durante um show do Coldplay perto de Boston, no nordeste dos EUA, quando a "Kiss Cam", câmera que filma o público e incentiva casais a se beijarem, focalizou um homem e uma mulher.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e internautas identificaram o homem como Andy Byron, casado e CEO da Astronomer, e a mulher como Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da empresa, também casada, mas não com ele.

O vídeo já soma milhões de visualizações e gerou uma onda de memes — desde piadas sobre a ousadia de trair num show do Coldplay até críticas sobre a aparente contradição de uma diretora de RH envolvida em um romance no ambiente de trabalho.

“O mais absurdo do escândalo do CEO da Astronomer é que foi com a chefe de RH”, escreveu um usuário na rede X. “A pessoa que deveria te advertir por se envolver com colegas”.