Cai apoio dos EUA às deportações de Trump, segundo pesquisas

Pesquisas publicadas neste domingo (20) indicam queda no apoio dos americanos às medidas duras do presidente Donald Trump contra a imigração irregular, no momento em que o republicano completa seis meses de seu retorno à presidência.

Trump venceu as eleições do ano passado em parte com a promessa de lançar uma campanha histórica de deportações, chegando a chamar imigrantes em situação irregular de "selvagens" e "animais".