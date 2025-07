Síria e Israel acordam cessar-fogo mas combates continuam em Sweida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde o último domingo, confrontos na cidade de Sweida, reduto da minoria drusa, e em seus arredores já deixaram 638 mortos, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Autoridades sírias enviaram tropas para a região, mas as retiraram ontem, depois que Israel, contrário à presença do Exército sírio em sua fronteira, bombardeou Damasco e outros alvos no país.

"Convocamos os drusos, beduínos e sunitas a depor as armas e, juntamente com as outras minorias, construir uma identidade síria nova e unida na paz e prosperidade com seus vizinhos", publicou Barrack no X.

A violência continuou hoje em Sweida, pela chegada de grupos sunitas para apoiar as tribos beduínas contra os drusos, uma comunidade nascida do islã xiita.

A Presidência síria informou que trabalha no envio de uma "força especial" à região "para pôr fim aos confrontos e resolver o conflito" na cidade, pouco depois de os combates voltarem a eclodir.