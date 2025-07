República Democrática do Congo e grupo armado M23 assinam acordo de cessar-fogo no Catar

O grupo armado M23, apoiado por Ruanda, e o governo da República Democrática do Congo (RDC) assinaram neste sábado (19) um acordo de cessar-fogo no Catar. “As partes se comprometem a respeitar seu compromisso com um cessar-fogo permanente”, afirma uma declaração de princípios firmada em Doha pelas partes em conflito após três meses de negociações no emirado do Golfo.

A declaração estabelece o compromisso de iniciar, em breve, negociações formais com vistas a um acordo de paz abrangente. Também prevê um cronograma para a restauração da autoridade do Estado no leste da RDC, assim que o acordo de paz for assinado. "Esse avanço significativo marca uma etapa importante nos esforços para instaurar uma paz, uma segurança e uma estabilidade duradouras no leste da RDC e na região dos Grandes Lagos", celebrou o presidente da Comissão da União Africana, Mahamud Ali Yusuf, em comunicado. A declaração especifica que as negociações para um acordo de paz ocorrerão no âmbito do pacto firmado entre a RDC e Ruanda no fim de junho, em Washington, cujas disposições ainda precisam ser implementadas.