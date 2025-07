Atropelamento em frente a boate em Los Angeles deixa 30 feridos

O motorista foi retirado do veículo pela multidão e atacado na confusão que se iniciou após o atropelamento, ocorrido por volta das 2h da madrugada (6h em Brasília) em East Hollywood, segundo a polícia.

Um homem atropelou com seu carro um grupo de pessoas reunidas em frente a uma casa noturna de Los Angeles na madrugada deste sábado (19), deixando 30 feridos, incluindo o próprio motorista, que depois foi detido pela polícia, informaram as autoridades.

O homem "foi levado ao hospital, está sendo operado e seu estado é estável", declarou à emissora CBS Lillian Carranza, funcionária do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês)

"Contudo, ele não pode sair, está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles, e estamos avaliando neste momento acusações como tentativa de assassinato e agressão com arma letal", acrescentou Carranza.

As autoridades estão à procura de um homem armado que atirou no motorista do veículo antes de fugir a pé.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas em pânico correndo para fora da boate e vítimas caídas na calçada, manchada de sangue. Algumas pessoas choravam nas proximidades.