Rubio anuncia libertação de "10 americanos" e de "presos políticos" na Venezuela

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (18) a libertação de "10 americanos detidos na Venezuela" em virtude de um acordo alcançado com a ajuda de El Salvador, assim como a de "presos e detidos políticos venezuelanos".

"É inaceitável que representantes do regime venezuelano tenham prendido e encarcerado cidadãos americanos em circunstâncias altamente questionáveis e sem o devido processo legal", reclamou.

Rubio agradeceu à sua equipe do Departamento de Estado e "especialmente" ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "por seu trabalho para conseguir essas libertações tão esperadas e por seus esforços para garantir a segurança dos cidadãos americanos tanto no país quanto no exterior".

O secretário de Estado também expressou satisfação pela libertação de "presos e detidos políticos venezuelanos, que também foram soltos das prisões venezuelanas". Ele não citou nomes.

O governo do presidente americano, Donald Trump, "continua apoiando a restauração da democracia na Venezuela", destacou Rubio no comunicado.