Rua 25 de março entra na mira de Trump

"Só por educação, o que você procura?", sussurra o homem a qualquer um que transite pela sua esquina, e com o seu melhor sorriso mostra um menu de relógios, carteiras, tênis, camisas e outros artigos estampados com nomes de marcas famosas.

- Culpa do Bolsonaro, culpa do Lula -

"A região da rua 25 de Março tem se mantido por décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar das operações na área", apontou um relatório do governo americano, em uma crítica à "proteção da propriedade intelectual" no Brasil.

"As taxas do Trump são culpa do Bolsonaro, pura politicagem", opina Anderson Ferreira, um comerciante de eletrônicos de 52 anos na galeria Pagé, mencionada como foco de falsificados em outro relatório americano publicado no final do mandato de Joe Biden.

Entre os motivos para ameaçar o Brasil com maiores tarifas, Trump mencionou uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Victor Felício, dono de um restaurante, de 29 anos, que veio fazer compras, "a culpa é do Lula por enfrentar Trump e ter recebido os Brics" na recente cúpula do bloco no Rio de Janeiro.