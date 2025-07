Napoli reforça ainda mais seu ataque com a contratação de Lorenzo Lucca

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a imprensa italiana, o Napoli pagará € 35 milhões (cerca de R$ 226,2 milhões pela cotação atual), incluindo € 9 milhões (R$ 58,2 milhões), pelo empréstimo do centroavante de 2,01 metros de altura.

Lucca, de 24 anos, marcou 12 gols na liga na temporada passada pela Udinese, seu clube desde 2023.

O atacante, que jogou pelo Palermo (2020-2021) e pelo Pisa (2021-2024), teve uma breve passagem pelo Ajax, pelo qual marcou dois gols em 16 partidas na temporada 2022-2023.

Em fevereiro, Lucca foi multado pela Udinese por ignorar as instruções do seu treinador e cobrar um pênalti no lugar do francês Florian Thauvin.