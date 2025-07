Misterioso desaparecimento de dois príncipes na Torre de Londres ressurge após cinco séculos

Em 1483, dois jovens príncipes, filhos do rei Eduardo IV, desapareceram na Torre de Londres, dando origem a um grande mistério da história inglesa. Mais de cinco séculos depois, a teoria de que foram assassinados por seu tio, Ricardo III, segue sendo controversa.

Mas a autora britânica Philippa Langley, que contribuiu para a descoberta do corpo de Ricardo III em um estacionamento de Leicester, no centro da Inglaterra, em 2012, apresenta a teoria de que os príncipes teriam sobrevivido.

Estes restos foram então atribuídos, sem que pudesse ser confirmado, aos filhos do rei Eduardo IV da Inglaterra, que eram Eduardo, de 12 anos, herdeiro do trono, e Ricardo, de 9, que teriam sido assassinados por ordem de seu tio e irmão de Eduardo IV, Ricardo.

Philippa Langley decidiu retomar o caso dos Príncipes da Torre de Londres adotando uma abordagem digna das investigações criminais modernas.

Solicitou conselhos metodológicos a especialistas em investigação, incluindo policiais e advogados.

"Me disseram: 'Se você não tem corpos formalmente identificados, trata-se de um caso de desaparecimento. E você deve tratar a investigação como tal", relata Langley.

Quando pediu ajuda a voluntários para explorar os arquivos, foi inundada de respostas de cidadãos comuns e historiadores.

- Rebelião -

Este trabalho coletivo deu origem ao "Projeto dos príncipes desaparecidos", de dez anos que, afirma ela, trouxe à tona "numerosas provas" da sobrevivência dos príncipes.

Para Langley, corresponde aos detratores de Ricardo III demonstrar que os dois jovenes príncipes morreram na Torre de Londres.

"Não se pode seguir afirmando que Ricardo III os assassinou", sustenta, apoiando sua convicção em documentos que fazem referência a um apoio a uma rebelião em 1487 liderada por um "filho de Eduardo IV".

Esta rebelião está historicamente associada a Lambert Simnel, um pretendente ao trono que foi coroado em Dublin após a morte de Ricardo III.

No entanto, segundo novas fontes descobertas pela equipe de Langley, Lambert Simnel era qualificado como "filho do rei Eduardo". Para a autora, se trataria do príncipe Eduardo, filho mais velho de Eduardo IV.

Mas suas conclusões geram divisão.

Michael Dobson, diretor do Instituto Shakespeare na Universidade de Birmingham, se mostra cético.

"É pouco provável que Ricardo corresse o risco de deixar esses príncipes vivos. A ideia de que desapareceram por acidente enquanto estavam detidos por sua ordem na Torre me parece muito pouco plausível", afirma.

Quase 550 anos depois da morte dos príncipes, o mistério segue sem solução.

