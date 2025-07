Francisco Cerúndolo e Camilo Ugo Carabelli avançam às semifinais em Bastad

Os argentinos Francisco Cerúndolo e Camino Ugo Carabelli, números 19 e 56 do mundo, se classificaram nesta sexta-feira (18) para as semifinais do torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Cerúndolo, cabeça de chave número um, derrotou o bósnio Damir Dzumhur (70º) por 6-0, 3-6 e 6-3 e vai enfrentar na próxima rodada o italiano Luciano Darderi (55º), que derrotou outro argentino, Sebastián Báez (38º), com um placar retumbante de 6-0 e 6-2.