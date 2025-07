Fluminense confirma transferência de Jhon Arias para o Wolverhampton

Arias, de 27 anos, foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes deste ano, nos Estados Unidos, torneio em que o Fluminense chegou às semifinais e se tornou o time sul-americano a ir mais longe.

O colombiano Jhon Arias está de saída do Fluminense para jogar no Wolverhampton, da Inglaterra, anunciou o clube carioca nesta sexta-feira (18).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Tricolor acabou sendo eliminado pelo Chelsea, que depois seria campeão.

"O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meia-atacante Jhon Arias para o Wolverhampton" e "permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano", afirmou o clube carioca em comunicado.

O valor da venda não foi especificado, mas a imprensa brasileira noticia que foi fechado por cerca de € 22 milhões (cerca de R$ 143 milhões pela cotação atual).

Arias jogava pelo Fluminense desde 2021, vindo do Independiente Santa Fé, da Colômbia. Ele participou de momentos marcantes, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube, em 2023, e da Recopa Sul-Americana em 2024.