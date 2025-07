Chevron vence ExxonMobil, compra Hess e poderá explorar campos de petróleo da Guiana

Um tribunal de arbitragem decidiu a favor da Chevron, gigante americana do setor de energia, contra a ExxonMobil, que disputava a propriedade de parte de um enorme campo de petróleo na Guiana, uma vitória que permitiu que ela concluísse a compra da Hess Corporation.

A Chevron "concluiu sua aquisição do grupo Hess depois de cumprir todas as condições necessárias, incluindo a arbitragem favorável com relação ao ativo da Hess na Guiana", disse o grupo nesta sexta-feira (18) em um comunicado.