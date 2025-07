Câmara dos EUA dá aprovação final a corte de fundos para radiodifusão pública e auxílio externo

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu a aprovação final, na madrugada desta sexta-feira, 18, ao pedido do presidente Donald Trump para recuperar US$ 9 bilhões em fundos que haviam sido destinados para programas de auxílio no exterior e para a radiodifusão pública.

"Precisamos voltar à sanidade fiscal e este foi um importante passo", disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, do Partido Republicano.

Opositores alertaram não apenas para os prejuízos aos programas que perderam o financiamento, como também para o fato de o Congresso ter aberto mão do poder de alocar recursos.

O pacote cancela o envio de cerca de US$ 1,1 bilhão para a Corporation for Public Broadcasting (CPC) e de quase US$ 8 bilhões para diferentes programas de auxílio para países que enfrentam calamidades públicas, emergências sanitárias e turbulências políticas. Fonte: Associated Press.