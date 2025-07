Alemanha deporta 81 afegãos com condenações judiciais

O governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira (18) a expulsão de 81 afegãos com condenações judiciais, a segunda operação deste tipo, que demonstra a vontade do Executivo de endurecer a política migratória.

Segundo as autoridades regionais, vários dos deportados haviam sido condenados por violência sexual, homicídio, lesões intencionais, incêndio criminoso e delitos relacionados com drogas.

Ela destacou que devolver pessoas, mesmo condenadas por crimes, a um país onde correm o risco de sofrer graves abusos "viola o princípio básico do direito internacional de não devolução".

O envio de criminosos afegãos ao seu país "deve poder continuar no futuro. Criminosos graves não têm direito de permanecer em nosso país", declarou por sua vez Dobrindt.

As expulsões de sexta-feira ocorrem enquanto o Afeganistão já está afetado pelo retorno de mais de 1,9 milhão de pessoas desde o início do ano provenientes do Irã e do Paquistão.