Agência ambiental dos EUA demite um quarto dos funcionários

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (18) que seguirá adiante com o plano de reduzir seu quadro de funcionários em mais de 3.700 empregados, como parte dos cortes drásticos do governo do presidente Donald Trump.

Em janeiro, a agência federal encarregada de garantir o cuidado do ar, da terra e da água contava com 16.155 funcionários.