Wall Street fecha em alta após dados positivos sobre consumo e emprego

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, impulsionada por dados melhores do que o esperado sobre o emprego e o consumo nos Estados Unidos, que representaram um alívio para os investidores preocupados com a saúde da economia americana.

Paralelamente, a preocupação com o futuro do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, "diminuiu um pouco", ressaltou Jack Ablin, da Cresset Capital Management.

Mark Chambers, chefe do setor de varejo para as Américas da EY, viu nesses dados "um sinal encorajador, que mostra uma certa dinâmica positiva entre os consumidores, apesar da volatilidade econômica persistente".

O presidente americano, Donald Trump, disse ontem que não planeja demitir o presidente do Fed, mas não descartou essa possibilidade. Entre outras coisas, Trump acusa Powell de não usar adequadamente os fundos para reformar as agências do Fed em Washington, obras que já custaram US$ 2,5 bilhões (R$ 13,92 bilhões), segundo o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB).

Trump critica Powell há meses por resistir à redução dos juros. O Fed mantém a taxa inalterada desde o começo do ano, diante da persistência da inflação.

tmc/mr/mel/mr/mel/lb