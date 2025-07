Suécia flexibiliza reciclagem de roupas devido a sobrecarga nos centros de tratamento

A decisão, que entrará em vigor em 1º de outubro, ocorre após a União Europeia (UE) impor aos países-membros a obrigação de ter um sistema de reciclagem têxtil separado, juntamente com os processos já existentes para vidro, papel e resíduos orgânicos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O objetivo é promover uma gestão circular de resíduos, onde os têxteis sejam classificados e reutilizados ou reciclados como material de enchimento, isolamento ou materiais compostos.

Mas os centros de reciclagem na Suécia e em outros países têm dificuldades em lidar com o aumento resultante. "Desde o início do ano, a quantidade de resíduos têxteis coletados aumentou consideravelmente, e com isso os custos de classificação", indicou o governo sueco em um comunicado.

Uma nova norma definirá quais têxteis devem ser classificados e quais podem ser descartados diretamente no lixo, como meias rasgadas, tecidos manchados e roupas excessivamente desgastadas, explicou a ministra do Meio Ambiente, Romina Purmokhtari, aos jornalistas.

A Humana Sverige, uma organização que coleta e vende roupas usadas, afirmou à AFP nesta quinta-feira que "a quantidade de têxteis recebidos aumentou drasticamente".