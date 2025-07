Presidente sírio retira tropas de Sweida para evitar 'guerra aberta' com Israel

Israel bombardeou a Síria depois dos confrontos entre drusos e tribos beduínas que começaram no domingo e ameaçou intensificar os ataques, caso o governo sírio não retirasse as tropas desta província no sul do país.

Com a retirada das tropas do governo, os habitantes saíram às ruas e verificaram a destruição na cidade. Um fotógrafo da AFP observou 15 cadáveres no centro de Sweida, mas não conseguiu verificar se eram civis ou combatentes.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de fontes no território sírio, afirmou que os confrontos deixaram mais de 370 mortos, incluindo 27 civis vítimas de "execuções sumárias" pelas forças de segurança.

A violência ilustra os desafios enfrentados pelo governo interino de Al Sharaa, o líder islamista de uma coalizão de rebeldes que derrubou o presidente Bashar al Assad em dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

Os confrontos começaram no domingo entre as tribos beduínas sunitas e os combatentes drusos, depois do sequestro de um comerciante de verduras druso nesta cidade do sul do país, reduto desta minoria.