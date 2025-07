Partido Trabalhista britânico suspende deputada por nova controvérsia sobre racismo

A deputada Diane Abbott, primeira mulher negra eleita ao parlamento britânico e figura emblemática da esquerda, foi suspensa nesta quinta-feira (17) do Partido Trabalhista após reiterar declarações polêmicas sobre racismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A decisão chega após a exclusão pelo primeiro-ministro Keir Starmer de quatro deputados de seu partido para reafirmar sua autoridade, depois que eles se rebelaram contra a reforma dos auxílios sociais.

"Diane Abbott estará submetida a uma suspensão administrativa do Partido Trabalhista, enquanto as investigações estiverem em andamento", disse o porta-voz do partido.

Abbott, de 71 anos, candidata à direção do Partido Trabalhista em 2010, goza de grande respeito dentro da legenda.

Mas provocou polêmica em 2023 quando escreveu em uma carta à revista Observer que irlandeses, judeus e ciganos "sem dúvida sofrem preconceitos" que são "similares ao racismo", mas "não enfrentam o racismo durante toda a vida".