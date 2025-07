Moderadores do Tiktok na Alemanha alertam sobre demissões por causa da IA

Cerca de 50 pessoas se reuniram perto dos escritórios do TikTok Alemanha, entre elas alguns dos 150 membros do departamento de "confiança e segurança" de Berlim, que afirmam que a direção mencionou uma demissão em massa.

Os moderadores de conteúdo da filial alemã do TikTok se manifestaram nesta quinta-feira (17) em Berlim, acusando a rede social de preparar suas demissões e substituí-los por Inteligência Artificial (IA), o que, segundo eles, significa maior exposição ao ódio online.

A plataforma afirmava ter mais de 20 milhões de usuários na Alemanha no fim de 2023.

Segundo o sindicato ver.di, o TikTok Alemanha se recusou a negociar com seus moderadores.

Em outubro, o TikTok havia anunciado a eliminação de centenas de empregos no mundo, especialmente na Malásia, migrando para soluções automatizadas como a IA para moderar seus conteúdos.

Os moderadores esperavam "que o trabalho continuasse a longo prazo", segundo um deles, Benjamin Karkowski, depois de terem participado de "uma sessão de formação sobre uma mudança de sistema" no início do ano.

Propriedade do grupo chinês ByteDance, a poderosa plataforma de compartilhamento de vídeos, com 1,5 bilhão de usuários, está há anos na mira dos governos ocidentais, que temem sua ligação com a China e o possível uso de seus usuários para fins de espionagem ou propaganda.

jsk-pyv/smk/eg/mb/lm/am