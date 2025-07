Lula sobre Conselho de Segurança da ONU: membros devem buscar nova governança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à CNN International veiculada nesta quinta-feira, que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) precisam concordar em uma mudança na governança global. Para o petista, esse sistema tem sido insuficiente para impedir guerras o mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O petista defendeu que é preciso mudar a composição do CNSU, porque ele "não tem tido a competência" para solucionar esses problemas. Os cinco membros permanentes são os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial: EUA, Rússia, Reino Unido, França e China.

"Precisamos ter representação da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio, e a Alemanha e o Japão têm de se juntar ao Conselho de Segurança da ONU", disse o presidente brasileiro, contemplando nominalmente os dois principais derrotados do conflito encerrado em 1945. "Vamos mudar e ver se conseguimos estabelecer, ou pelo menos ter a esperança, de que o mundo vai ter mais paz do que guerras."

Lula voltou a criticar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusando-o de assassinar mulheres e crianças na Faixa de Gaza. Ele afirmou que o israelense "não respeita" a ONU, os EUA ou qualquer outro país que pudesse mediar o conflito.

Sobre a guerra na Ucrânia, o petista disse ter ficado "feliz" quando o presidente americano, Donald Trump, afirmou que negociaria o fim do conflito. No entanto, ele criticou o americano por ter anunciado que venderia mais armas a Kiev. Na avaliação de Lula, os recursos que estão sendo voltados à indústria bélica poderiam servir para combater a extrema pobreza no mundo.