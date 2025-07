Inglaterra vence Suécia nos pênaltis e vai às semifinais da Eurocopa feminina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Foi estressante de assistir e estressante de jogar! Eu pensava a cada vez que defendia um pênalti: 'Por favor, converte essa cobrança para que a gente possa ter uma pequena margem'", disse Hampton à BBC, após a partida.

Apenas Lucy Bronze, Chloé Kelly e Alessia Russo conseguiram converter suas cobranças. Foi o suficiente para que a Inglaterra avançasse às semifinais, onde vai enfrentar a Itália.

As suecas abriram a vantagem com Kosovare Asllani logo no início do jogo (2') e de Stina Blackstenius (25') em falhas defensivas de Jess Carter.

Mas a Inglaterra conseguiu empatar no espaço de dois minutos na reta final graças a Bronze (79') e Michelle Agyemang (81'), ambas com assistências de Kelly.