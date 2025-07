Imigrantes haitianos nos EUA, em pânico devido ao aumento das deportações

"Vim aqui em busca de refúgio e agora querem me expulsar", lamentou Clarens, que chegou aos Estados Unidos em 2024 e obteve o TPS.

A comunidade haitiana nos Estados Unidos está em pânico com a política do presidente Donald Trump, que ameaça deportar cerca de 500 mil beneficiários de um status de proteção temporária (TPS), concedido após o devastador terremoto de 2010.

Trump primeiro cancelou uma prorrogação até fevereiro de 2026 do status de proteção para cerca de 520 mil haitianos, mas depois, em junho, o cancelou definitivamente.

"É pânico total, a comunidade sofre porque, mesmo que o status temporário ainda não tenha sido revogado, os agentes do ICE (a autoridade de imigração) estão nas ruas e podem prender qualquer pessoa", descreveu Clarens, que não forneceu seu nome real.

Em Miami e Nova York, onde residem as maiores comunidades haitianas, há um medo generalizado de sofrer uma deportação para esse país mergulhado no caos e na violência das gangues.

"Acreditei no sonho americano, e pensei que poderia trazer o resto da minha família para cá. Pensei que seríamos capazes de prosperar nos Estados Unidos", acrescentou.

"Se o TPS terminar em 3 de fevereiro, o que infelizmente acreditamos que será o caso, estamos falando de pessoas que durante 15 anos confiaram em algo e construíram suas vidas com base nisso", explicou.

Além de eliminar o TPS, a administração de Trump incluiu, em junho, o Haiti em um grupo de 12 países cujos cidadãos não podem mais viajar para os Estados Unidos.

No bairro "Pequeno Haiti" no Brooklyn, muitos evitam ir à igreja, ao trabalho e até mesmo ao médico por medo de serem detidos por agentes do ICE.

"A quantidade de pessoas com status TPS, principalmente haitianos e latinos-americanos, que procuram o serviço médico caiu drasticamente. Passou de 300 para 30 por dia. As pessoas estão assustadas", declarou o chefe de um clínica no bairro, que pediu para não ser identificado.